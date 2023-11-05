Karagümrük: "Burada galibiyeti kaçırdık"

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel berabere biten Konyaspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük: 'Burada galibiyeti kaçırdık'
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05 Kasım 2023 19:55
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, son dakikalarda yedikleri penaltı golüyle galibiyeti kaçırdıklarını düşündüğünü belirtti.

Canel, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'la 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Oyunun genelinde, topun hakimiyetinin kendilerinde olduğunu ifade eden Canel, "İlk yarı gayet iyi pozisyonlarımız vardı. Maçın başından sonuna kadar top bizdeydi, ama son dakikalarda biraz sıkıntı yaşadık. İkinci yarının başında bulduğumuz golle öne geçtik fakat talihsiz bir şekilde 90+7'de yediğimiz penaltı golüyle berabere kaldık. Burada galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

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