Karagümrük, bu kez Bursa'da

Fatih Karagümrük, cuma günü Bursa'da Antalyaspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, bu kez Bursa'da
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27 Nisan 2021 12:43
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 38. haftasında çarşamba günü Fraport TAV Antalyaspor'u ağırlayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyeti olan Antalyaspor ise 42 puanla 13. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazanmıştı.



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