Süper Lig'de 3. haftanın açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük ile Başakşehir kozlarını paylaşacak.



Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.



Son şampiyon Başakşehir ilk iki haftada Hatayspor ve Galatasaray karşısında aldığı mağlubiyetlerle henüz puanla tanışamadı.



Ligin yeni ekibi Karagümrük ise ilk haftada Yeni Malatyaspor'u yenmiş ve ikinci haftada ise Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalmıştı.



İki takımın eksikleri



Ev sahibi Karagümrük'te Jorquera sakatlığı nedeniyle kadroda yok.



Medipol Başakşehir'de ise Azubuike'nin dışında eksik bulunmuyor.



Muhtemel 11'ler



Karagümrük

Aykut

Ramazan

Zukanoviç

Roco

Balkovec

Biglia

Sabo

Ndao

Vato Arveladze

Dari

Mevlüt



Başakşehir

Mert

Caiçara

Skrtel

Epureanu

Mbombo

Mahmut Tekdemir

İrfan Can

Visca

Aleksic

Crivelli

Ba



Tarihlerinde ilk kez karşı karşıyalar



İstanbul ekibi iki takım Süper Lig'in 3. haftasında ilk kez karşı karşıya geliyor. İki ekip daha önce TFF 1. Lig, Türkiye Kupası ve hazırlık maçlarında karşı karşıya gelmişti. Oynanan toplam 9 maçta Başakşehir'in 7'ye 1'lik üstünlüğü var.



Son şampiyon sezona iyi başlamadı



Geçtiğimiz sezon şampiyonluk kupasını kaldırarak bir ilki başarak Medipol Başakşehir, 2020-2021 sezonunun ilk 2 haftasında galibiyet alamadı.



Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Başakşehir, ligin ilk haftasında Hatayspor, geçen hafta da Galatasaray'a aynı skorlarla 2-0 mağlup olarak puanla tanışamamıştı.



Süper Lig'de 2. hafta sonunda Başakşehir ligin son sırasında yer aldı.



