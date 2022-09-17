Karagümrük, Başakşehir'i gözüne kestirdi

Andrea Pirlo'nun çalıştırdığı Karagümrük deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Karagümrük, sürpriz peşinde.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, Başakşehir'i gözüne kestirdi
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17 Eylül 2022 16:51
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

KARAGÜMRÜK'ÜN LİGDEKİ DURUMU

Ligde bir haftayı bay geçen iki takımdan Fatih Karagümrük, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.

Yaptığı müsabakalarda 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Süper Lig'in namağlup tek ekibi Medipol Başakşehir ise 13 puan elde etti.

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