Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.



KARAGÜMRÜK'ÜN LİGDEKİ DURUMU



Ligde bir haftayı bay geçen iki takımdan Fatih Karagümrük, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda hanesine 5 puan yazdırdı.



Yaptığı müsabakalarda 4 galibiyet ve bir beraberlik yaşayan Süper Lig'in namağlup tek ekibi Medipol Başakşehir ise 13 puan elde etti.





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