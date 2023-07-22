Karagümrük, Arnavut stoper ile imzaladı!

Trendyol Süper Lig ekibi VavaCars Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Karagümrük, Arnavut stoper ile imzaladı!
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22 Temmuz 2023 16:56
Son güncelleme 22 Temmuz 2023 16:57
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arnavut futbolcu Frederic Veseli'yi transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, son olarak İtalya temsilcisi Benevento'da forma giyen 30 yaşındaki stoperle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Frederic Veseli, geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi'nde (Serie B) 21 maça çıktı. Veseli, Arnavutluk Milli Takımı'nda da 43 müsabakada görev yaptı.

 
 
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