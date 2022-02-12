Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında

Fatih Karagümrük, 13 Şubat Pazar günü Antalya deplasmanında puan arayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Karagümrük, Antalyaspor deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Şubat 2022 14:29
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 13 Şubat Pazar günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kırmızı-siyahlılar, ligde üst üste yaşadığı 2 mağlubiyetin ardından son karşılaşmasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki VavaCars Fatih Karagümrük, haftaya 33 puanla 11. sırada giriyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.