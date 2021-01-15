Karagümrük, Ankara'da 3 golle güldü!

Fatih Karagümrük, cuma günü puan kaybetmiyor.



✅2-0 Başakşehir

✅5-1 BB Erzurumspor

✅2-1 Galatasaray

✅3-1 Gençlerbirliği



— Sporx (@sporx) January 15, 2021

Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği, Karagümrük'ü konuk etti.Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Karagümrük'ün 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Lucas Biglia, 36. dakikada Ndao ve 88. dakikada Sobiech attı. Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 74. dakikada penaltıdan Robert Piris kaydetti.Bu sonucun ardından ligde üst üste 2. galibiyetini alan Karagümrük, 27 puanla 7. sırada yer aldı. Üst üste 2. maçını da kazanamayan Gençlerbirliği ise 19 puanla 17. sırada yer buldu.Karagümrük, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuk edecek. Gençlerbirliği ise Göztepe deplasmanına gidecek.Fatih Karagümrük, Süper Lig'de cuma günü oynadığı 4 Süper Lig maçının 4'ünü de kazandı ve bu maçlarda toplam 12 gol attı.20. dakikada Gençlerbirliği'nde Piris da Motta'nın Borini'ye yaptığı faule hakem Ali Şansalan, ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle serbest vuruş kararı verdi. VAR incelemesi sonucunda faulün ceza sahası içinde olduğu tespit edildi ve penaltı kararı verildi.22. dakikada penaltıyı kullanan Biglia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.36. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, rakip yarı sahanın ortasından topu Toure'den kaparak, meşin yuvarlağı Ndao'ya attı. Sağdan ceza sahasına giren Ndao, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-2.41. dakikada Candeias'ın sağ kanatta yaptığı ortaya kale sahasının önünde Furman'ın kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.49. dakikada ceza sahası sol çaprazından Borini'nin uzak köşeye yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt, soluna uçarak kornere tokatladı.72. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Ali Şansalan, Ndiaye'nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. 74. dakikada penaltıyı kullanan Piris da Motta, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-2.78. dakikada Ndiaye'nin ceza yayının üzerinden çektiği şutta top sol direğin yanından auta gitti.88. dakikada Fatih Karagümrük farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ndao'nun sağ kanattan ortasında Sabo'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt topu yumruklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu Jimmy Durmaz, Sobiech'e verdi. Kale sahasının içindeki Sobiech topu ağlara gönderdi: 1-3.90+3. dakikada Candeias'ın ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazdan çektiği sert şutta top yan ağlarda kaldı.: EryamanAli Şansalan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure (Dk. 90+1 Mustafa Çeçenoğlu), Polomat, Candeias, Piris da Motta, Furman (Dk. 63 İlker Karakaş), Sefa Yılmaz (Dk. 80 Rahmetullah Berişbek), Soner Dikmen (Dk. 46 Murat Yıldırım), SioViviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Ndao, Biglia (Dk 65 Koray Altınay), Ndiaye (Dk. 90+1 Arveladze), Borini (Dk. 79 Jimmy Durmaz), Bertolacci (Dk. 79 Sabo), Mevlüt Erdinç (Dk. 65 Sobiech)Dk. 22 Biglia (Penaltıdan), Dk. 36 Ndao, Dk. 88 Sobiech (Fatih Karagümrük), Dk. 72 Piris da Motta (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)Dk. 26 Sio, 45+2 Mustafa Kaplan (Teknik direktör), Dk. 54 Arda Kızıldağ, Dk. 68 Sefa Yılmaz, Dk. 79 Candeias, Dk. 89 Toure (Gençlerbirliği), 45+2 Balkovec, Dk. 89 Fatih Kuruçuk, Dk. 90+3 Arveladze (Fatih Karagümrük)