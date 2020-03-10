'in 27. haftasındadeplasmandaile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.BB Erzurumspor, 44. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle mücadeleyi uzun süre önde götürdü. 5 dakikada kazanan Karagümrük'e galibiyeti getiren goller ise, 78. ve 83. dakikalarda Sobiech ile 81. dakikada Darri'den geldi. Öte yandan Darri, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan BB Erzurumspor, 46 puanla 2. sırada kaldı. 8 maçtır yenilmeyen Karagümrük ise 42 puana yükseldi.TFF 1. Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacakken, Karagümrük ise evinde Altay'ı konuk edecek.Erzurum Kazım KarabekirKutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Gökmen BaltacıSehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Scuk, Obertan, Mucahit Albayrak, Hasan Ayaroğlu (Dk. 57 Osman Çelik), Sissoko (Dk. 80 Pote), Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan)Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan (Dk. 23 Barış Başdaş), Ramazan Civelek (Dk. 86 Engin Bekdemir), Attamah, Zeki Yıldırım, Bülent Cevahir, Sabo, Jorquera, Ndao (Dk. 46 Darri), SobiechDk. 44 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 ve 83 Sobiech, Dk. 80 Darri (Fatih Karagümrük)Dk. 90 Darri (Fatih Karagümrük)Dk. 59 Aykut Demir, Dk. 76 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Jorquera, Dk. 90 Engin Bekdemir (Fatih Karagümrük)