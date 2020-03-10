Karagümrük, 5 dakikada Erzurum'un fişini çekti

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Karagümrük, deplasmanda BB Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Karagümrük, 5 dakikada Erzurum'un fişini çekti
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10 Mart 2020 18:27
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Karagümrük deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karagümrük 3-1'lik skorla kazandı.

BB Erzurumspor, 44. dakikada Ömer Şişmanoğlu'nun attığı golle mücadeleyi uzun süre önde götürdü. 5 dakikada kazanan Karagümrük'e galibiyeti getiren goller ise, 78. ve 83. dakikalarda Sobiech ile 81. dakikada Darri'den geldi. Öte yandan Darri, 90+5. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan BB Erzurumspor, 46 puanla 2. sırada kaldı. 8 maçtır yenilmeyen Karagümrük ise 42 puana yükseldi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında BB Erzurumspor deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacakken, Karagümrük ise evinde Altay'ı konuk edecek.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Gökmen Baltacı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Aykut Demir, Hasan Hatipoğlu, Murat Uçar, Scuk, Obertan, Mucahit Albayrak, Hasan Ayaroğlu (Dk. 57 Osman Çelik), Sissoko (Dk. 80 Pote), Hamroun, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 66 Emrah Başsan)

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Fatih Kuruçuk, Yalçın Ayhan (Dk. 23 Barış Başdaş), Ramazan Civelek (Dk. 86 Engin Bekdemir), Attamah, Zeki Yıldırım, Bülent Cevahir, Sabo, Jorquera, Ndao (Dk. 46 Darri), Sobiech

Goller: Dk. 44 Ömer Şişmanoğlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 78 ve 83 Sobiech, Dk. 80 Darri (Fatih Karagümrük)

Kırmızı kart: Dk. 90 Darri (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 59 Aykut Demir, Dk. 76 Obertan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 82 Jorquera, Dk. 90 Engin Bekdemir (Fatih Karagümrük)

 

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