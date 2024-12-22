Karagümrük 1 attı, 3 puan aldı!

Trendyol 1. Lig 17. hafta maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaştı. Aktepe Stadı'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Wesley kaydetti.
İstanbul ekibi, bu sonuçla ligde iki maç sonra galip geldi. Keçiörengücü'nün ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e çıkardı. Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 31. dakikada Wesley kaydetti.
İstanbul ekibi, bu sonuçla ligde iki maç sonra galip geldi. Keçiörengücü'nün ise 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Bu sonucun ardından Karagümrük, puanını 31'e çıkardı. Keçiörengücü ise 27 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Karagümrük, Pendikspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ankaragücü ile oynayacak.