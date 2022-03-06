Karafırtınalar: "Zor bir maç olacağını çok iyi biliyorduk"

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK karşısında 2-0'lık bir galibiyet alan Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AdanasporResmi
Abone Ol
Karafırtınalar: 'Zor bir maç olacağını çok iyi biliyorduk'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mart 2022 17:50
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Manisa FK'yı 2-0 mağlup eden Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, iyi mücadele ettiklerini belirterek, 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, taraftar desteğini sahaya yansıttıklarını ifade etti.

Oyuncuların maça iyi hazırlandığını dile getiren Karafırtınalar, "Alttaki takımların da kazandığı haftada maç daha da önem kazandı bizim için. Yani geleceğimiz ve hedef koyma adına çok ciddi bir maçtı. Çok iyi mücadele ettik. Zor bir maç olacağını çok iyi biliyorduk ama iyi karşılık verdik, pozisyon vermedik. 3 puan aldık, çok sevinçliyiz." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, kendilerini son dakikaya kadar destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

 
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.