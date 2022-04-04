Karafırtınalar: 'Play-off'u zora soktuk'

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında deplasmanda Altınordu'ya mağlup olan Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, açıklamalarda bulundu.



Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, çok önemli bir müsabakayı kazanan Altınordu'yu tebrik etti.



Maçın ilk yarısında 3 net pozisyonu değerlendiremediklerini ifade eden Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"Deplasmanda Altınordu takımına karşı bunları gole çeviremiyorsan ikinci yarı seni cezalandıracağı belli bir şeydi. Bunu biliyorduk ve devre arasında konuştuk. Ancak ikinci yarıda beklediğimizin daha altında oynadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Çok üzgünüz. Hem play-off şansımızı zora soktuk, hem de düşme potasıyla puan farkımız eridi. Bundan sonraki maçlar çok daha zor olacak. Bu maçı unutup önümüzdeki Balıkesirspor maçına odaklanarak bu sıkıntılı ortamdan çıkmak için elimizden geleni yapacağız."





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