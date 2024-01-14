Karadeniz Ereğli Belediyespor evinde Trabzonspor'u yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Karadeniz Ereğli Belediyespor, evinde Trabzonspor'u 1-0 yendi.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, 52. dakikada Stefany Neyra'nın golü ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Maçın ardından ev sahibi ekip, galibiyetini taraftarlarıyla kutladı.
Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi. Oyunda üstünlüğü ele geçiren ev sahibi ekip, 52. dakikada Stefany Neyra'nın golü ile 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.
Maçın ardından ev sahibi ekip, galibiyetini taraftarlarıyla kutladı.