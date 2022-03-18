Karadeniz derbisine erteleme tehlikesi!

Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasındaki Karadeniz derbisi, yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenebilir.

Haber; Sporx.com
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Karadeniz derbisine erteleme tehlikesi!
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18 Mart 2022 17:41
2021-2022 Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 30. Hafta maçında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Sahanın bembeyaz olması nedeniyle maçın büyük ihtimalle erteleneceği dile getirildi.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran konu ile ilgili olarak tv100'e Mehmet Batuhan Ağır'a açıklama yaptı.

İşte Kıran'ın sözleri:

''Saat 17 itibariyle kar yoktu, branda sermiştik ancak saha çizgileri gözüksün diye kaldırdık. Sonra bir anda her yer bembeyaz oldu. Hakem çıkacak, sahaya bakacak ve kararını verecek. Son karar hakemin. Şu an hakemin sahaya bakmasını bekliyoruz. Maç büyük ihtimalle yarına kalacak'' dedi.



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