Karadeniz derbisinde 'fırtına' esiyor!

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da oynanacak maçla ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 38 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 25-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 81 gole, Çaykur Rizespor 31 golle karşılık verebildi.



Sahasında tek yenilgi



Trabzonspor, lig tarihinde Çaykur Rizespor karşısında özellikle sahasında başarılı sonuçlar alırken tek yenilgi yaşadı.



Bordo-mavililer, rakibiyle sahasında oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavili takım, daha sonraki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



