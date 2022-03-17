Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 18 Mart Cuma günü Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.
Trabzonspor, deplasmanda 20 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maç bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.
İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.
Trabzonspor, deplasmanda 20 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.
İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maç bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.