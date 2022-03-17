Karadeniz derbisinde 42. randevu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında karşılaşacak Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, 42. kez mücadele edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karadeniz derbisinde 42. randevu
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17 Mart 2022 12:24
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 18 Mart Cuma günü Rize'de oynanacak maçla ligde 42. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 41 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-5 üstünlüğü bulunuyor, 9 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 85 gole, Çaykur Rizespor 33 golle karşılık verebildi.

Trabzonspor, deplasmanda 20 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maç bordo-mavili takımın 2-1'lik üstünlüğü ile sona ermişti.

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