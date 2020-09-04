Karadeniz derbisi var: Rizespor - Trabzonspor

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Karadeniz derbisi heyecanı yaşanacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçta her iki takımın da yeni transferlerinin sahne alması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
Karadeniz derbisi var: Rizespor - Trabzonspor
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04 Eylül 2020 11:34
Süper Lig'in şampiyonluk adayı Trabzonspor yenilenen kadrosuyla, iddialı transferler yapan Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Flavio, Plaza, Trondsen Trabzonspor formasıyla vitrine çıkacak; Loic Remy, Baiano, Michalak, Nadir Çiftçi Çaykur Rizespor formasına "merhaba" diyecek…

Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması 04 Eylül 2020 Cuma günü saat 17'de Çaykur Didi Stadyumu'ndan canlı olarak A Spor'dan yayınlanacak.



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