Marlon'un sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Abdulkadir kafayı vurdu, kaleci Tarık topu kontrol etmekte zorlanmadı.



TEMPO DÜŞTÜ



Son 20 dakikalık bölüme girilirken tempo bir hayli düştü. İki takım da orta sahaları geçmekte bir hayli zorlandı. 81'de Trabzonspor'da ikinci değişiklik geldi.

Baker ceza yayının gerisinden müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Tarık'ın yalnızca izlediği top direğin üzerinden auta çıktı.

VITOR HUGO'YA KIRMIZI ÇIKTI



Trabzonspor'da Vitor Hugo, 85'te Michalak'a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Rizespor 10 kişi kalan rakibi karşısında baskıyı iyice artırdı. Uzatmaların ilk dakikasında Çaykur Rizespor gole çok yaklaştı. Uzaklardan Djokovic'in sert şutunda top üst direğe takıldı ve mücadele 0-0 sona erdi.



Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor kozlarını paylaştı.Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in performansıyla öne çıktığı mücadelede Trabzonspor golü bulamadı. Maçın ikinci devresinde tempo bir hayli düşerken iki takım da birer puana razı oldu.Konuk ekipte Vitor Hugo 85. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından son bölümde takımını 10 kişi bıraktıAlınan bu sonucun ardından Rizespor 36 puana yükselirken, Trabzonspor 58 puana çıktı. Bordo mavililer 5 maçlık yenilmezlik serisi yakalarken, üst üste 3. beraberliğini aldı.Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Trabzonspor sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, takımda 3 oyuncu değişikliğine gitti.Abdullah Avcı, Majid Hosseini'nin yerine cezasını tamamlayan Edgar Ie'ye, sakatlığı bulunan Caleb Ekuban'ın yerine Abdulkadir Parmak'a, Anthony Nwakame'nin yerine ise Yunus Mallı'ya ilk 11'de görev verdi.Bordo-mavili ekipte Kamil Ahmet Çörekçi, Anders Trondsen ve Benik Afobe, kadroda yer almadı. Yedekler arasında bulunan tek yabancı ismin Hosseini olması da dikkati çekti.Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, son oynanan Göztepe maçına göre Trabzonspor karşısında ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.Uygun, kart cezalısı Gökhan Akkan'ın yerine kalede Tarık Çetin'i görevlendirdi.Deneyimli teknik adam, savunmada Yassine Meriah'ın yerine Selim Ay'a, Dario Melnjak'ın yerine İsmail Köybaşı'na, orta sahada Tunay Torun'un yerine Brian Samudio'ya, Doğan Erdoğan'ın yerine Yasin Pehivan'a, Erik Sabo'nun yerine Fernando Boldrin'e, hücumda ise Fernando Andrade'nin yerine cezasını tamamlayan Milan Skoda'ya görev verdi. Doğan Erdoğan ise eski takımına karşı maç kadrosunda yer almadı.İlk dakikaları sakin geçen mücadelede ilk tehlikeli atak konuk ekip Tranbzonspor'dan geldi. 12. dakikada savunmada topu alan Edgar Ie orta sahayı geçti ve derinlemesine bir pas attı. Yunus Mallı rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan sert vurdu, top kaleci Tarık'ta kaldı. 23. dakikada Trabzonspor yeniden gol aradı. Köşe vuruşunda Baker'ın ortasında Vitor Hugo çok etkili bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Tarık son anda topu tokatladı. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.Bordo mavililerde erken bir değişiklik yaşandı. Trabzonspor'da sakatlanan Yunus Mallı 27. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.Gol için yüklenen Trabzpnspor 30. dakikada yeniden kaleci Tarık'a takıldı. Trabzonspor akınında Flavio ceza sahası dışından sol alt köşeye doğru çok sert ve etkili bir vuruş yaptı. Kaleci Tarık direk dibinden topu son anda çıkardı. 34'te bu kez Bakasetas zorladı... Bakasetas'ın ceza alanı ön çizgisinden köşeye doğru yerden şutunda kaleci Tarık bir kez daha gole izin vermedi.Rizespor, 38. dakikada kornerde etkili oldu. Boldrin'in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe çok iyi hareketlenen Samudio kafayı vurdu, top arka direğin yanından auta çıktı. Kalan dakikalar başkatehlike olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gittiİkinci devrenin hemen başında Djaniny gole yaklaştı. Bakasetas'ın derinlemesine pasıyla sağ çaprazdan içeri sokulan Djaniny'nin vuruşunda top üstten auta çıktı.Rizespor da 51'de Boldrin ile golü denedi. Bu dakikada Rizespor sağ kanattan çok etkili geldi. Boldrin'den pası alan Fabricio içeri girer girmez çaprazdan vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.Boldrin 55'te ise frikikten yokladı. Boldrin'in serbest vuruşunda köşeye doğru giden topu Uğurcan müthiş bir plonjonla kontrol etti.Trabzonspor ataklarında kalesinde gole geçit vermeyen Tarık Çetin, 57. dakikada da Djaniny'e dur dedi. Yusuf'un ortasında Djaniny sağ alt köşeye doğru müthiş bir kafa vuruşu yaptı, kaleci Tarık inanılmaz bir refleksle topu kornere çeldi.67'de iseAbdulkadir Parmak yerini Berat Özdemir'e bıraktı. Baker 83. dakikada uzaktan şansını denedi.12. dakikada Boldrin'in sağ çaprazda rakibinden sıyrıldıktan sonra yaklaşık 30 metreden yaptığı vuruşta, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.24. dakikada kazanılan köşe vuruşunda sağ taraftan Baker'in ortasında iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda tokatladı, boşta kalan topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.31. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa ceza yayı üzerinde Marlon'un vuruşunda, kaleci Tarık Çetin'in, soluna uzanarak çeldiği meşin yuvarlak Bakasetas'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun arka direğe aşırtma vuruşunda kaleci Tarık Çetin, bu kez doksan tabir edilen yere uzanarak topu kornere gönderdi.35. dakikada savunmanın hatasından yararlanan Bakasetas'ın ceza yayı üzerinde yerden vuruşunda, kaleci Tarık Çetin yatarak topu kornere çeldi.38. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in ön direğe ortasında, Samudio'nun kafa vuruşunda, kaleye paralel giden top az farkla yandan auta çıktı.52. dakikada Boldrin'in ara pasında sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Baiano'nun yerden vuruşunda, top yandan dışarı çıktı.56. dakikada Boldrin, ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, sol köşeye giden topu kaleci Uğurcan Çakır, uzanarak kontrol etti.58. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın ortasında iyi yükselen Djaniny'in kafa vuruşunda, yerden seken topu direk dibinde kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.68. dakikada Marlon'un sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Abdulkadir Parmak'ın kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin yatarak topa sahip oldu.84. dakikada Baker'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.90+1. dakikada defansın uzaklaştırmak istediği topa yaklaşık 30 metreden Dokovic'in sert şutunda, üst direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.Karşılaşma, golsüz beraberlikle tamamlandı.Çaykur DidiCüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunTarık Çetin, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Dokovic, Yasin Pehlivan (Dk. 80 Michalak), Baiano (Dk. 60 Sabo), Samudio (Dk. 88 Fernando), Boldrin (Dk. 89 Abdullah Durak), Skoda (Dk. 60 Remy)Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Edgar, Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 82 Berat Özdemir), Bakasetas, Yunus Mallı (Dk. 28 Yusuf Sarı - Dk. 89 Hosseini), DjaninyDk. 85 Hugo (Trabzonspor)Dk. 18 Yasin Pehlivan, Dk. 44 Baiano, Dk. 71 Selim Ay, Dk. 77 İsmail Köybaşı (Çaykur Rizespor) Dk. 73 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)