Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası uçuşların iptal edildiği Çekya'da, 18 Mayıs itibarıyla 4 ülkeye uçak seferlerinin yeniden başlatılacağı bildirildi. Bu tarihten bir hafta sonra da sefer düzenlenecek ülke sayısının artacağı kaydedildi.Sağlık Bakanlığı, ülkedeki vaka sayısının 8 bin 31'e, can kaybının ise 270'e ulaştığını açıkladı.Avusturya'da 18 Mayıs'ta kademeli olarak yeniden açılacak okullarda, salgın nedeniyle uyulması gereken kurallar Eğitim Bakanlığınca paylaşıldı.Buna göre, sınıflar en fazla 18 kişiden oluşan iki gruba ayrılacak ve bir derslikte 18 kişi eğitim görebilecek. Sıralar arasında ise 1 metrelik sosyal mesafe korunacak. İki gruba ayrılan sınıflarda öğrenciler haftanın belirli günlerinde ders görecek. Okulda öğrencilerin bir kısmı haftanın ilk 3 günü, geri kalanı ise son 2 günü eğitim görecek.Virüs nedeniyle can kaybının 614'e yükseldiği ülkede, vaka sayısı da 15 bin 705'e ulaştı.Balkanlar'daki önemli turizm merkezlerinden Karadağ'da otellerin 18 Mayıs itibarıyla yeniden açılabileceği bildirilirken bu süreçte otellerin bir dizi tedbire uymasının da gerekeceği belirtildi.Karadağ Turizm ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, otellerde 10 metrekarelik alanda en fazla 2 kişinin kalmasına izin verilmesi ve hijyen kuralları ile sosyal mesafeye özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.Karadağ'da yalnızca 324 kişide virüs tespit edilirken 8 kişi hayatını kaybetti. Ülke genelinde 50 aktif vaka bulunuyor.Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile ülkenin en büyük şehirlerinden Niş'te bugün şehir içi toplu taşıma yeniden başladı.Salgın nedeniyle yeni kuralların uygulandığı şehir içi otobüslerde, yolculardan maske ve eldiven takmaları istenirken, iki kişinin yan yana oturmasına da müsaade edilmeyecek.Sırbistan'daki vaka sayısı 9 bin 848, can kaybı ise 206 olarak açıklandı.Bosna Hersek İslam Birliğinin, belli kurallara uyularak camilerde öğle, ikindi ve cuma namazlarının kılınabileceğini açıklamasının ardından bugün ilk kez cuma namazı cemaatle kılındı.Bazı insanlar tavsiyelere uyarak kendi seccadesi üzerinde namaz kılarken sosyal mesafeye ve diğer hijyen kurallarına da özen gösterildi.Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde 2 bin 70 vaka tespit edildi, bugüne kadar 98 kişi yaşamını yitirdi.Slovakya'da hükümet, Kovid-19'la mücadele kapsamında başlattığı sınır kontrollerini 3 hafta daha uzatma kararı aldı. Kontroller, otoyol ve havalimanlarında 27 Mayıs'a kadar uygulanacak.Slovakya Başbakanı Igor Matovic, sınır kontrollerinin kaldırılması konusunu komşu ülke liderleriyle sürekli görüştüğünü belirterek, bunun gerçekleşmesi için vaka sayısının komşu ülkelerde de Slovakya'nın seviyesine gelmesi gerektiğini vurguladı.Slovakya'daki vaka sayısı bin 455'e, can kaybı ise 26'ya çıktı.