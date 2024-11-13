Haber Tarihi: 13 Kasım 2024 18:25 - Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 18:25

Karadağ-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçına geri sayım başladı. Milli takım bu müsabakadan önce Galler'i Kayseri'deki maçta konuk edecek. Öte yandan A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağım maçların 29 kişilik aday kadrosunu duyurdu. Peki, Karadağ-Türkiye milli maçı ne zaman?

Karadağ-Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile deplasmanda yapacağı maç, Niksic kentindeki Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Puanını 10'a çıkaran Türkiye, 8 puanlı Galler'in önünde liderliğini sürdürüyor. Grupta henüz puan kazanamayan Karadağ ise son sırada yer alıyor. İşte Karadağ-Türkiye maçı hakkında detaylar…

KARADAĞ-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN VE SAATTE?

Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşması, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak.

Müsabaka, TV8 ve Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

STADYUM DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, UEFA yetkililerinin Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirdiği incelemelerde, zeminin eylül ayına göre bir miktar iyileşmesine rağmen, A milli düzeyde UEFA maçlarına ev sahipliği yapabilecek yeterlilikte bulunmadığı belirtildi.

Bu nedenle UEFA, 16 Kasım'da oynanacak Karadağ-İzlanda ve 19 Kasım'da yapılacak Karadağ-Türkiye maçlarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

MİLLİ TAKIMIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ maçlarında sahaya çıkacak 29 kişilik aday kadroyu duyurdu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans Oyuncuları: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Zeki Çelik

Orta Saha Oyuncuları: Doğucan Haspolat, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü

Forvetler: Ahmed Kutucu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Enes Ünal, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün
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