Karadağ -Türkiye maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile A Milli Futbol Takımımızın karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek.
Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak Sven Wolfensberger görev yapacak. Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes oturacak.
MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek.
Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelede 4. hakem olarak Sven Wolfensberger görev yapacak. Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes oturacak.
MAÇ NE ZAMAN?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te Karadağ'a konuk olacak.