Karadağ -Türkiye maçının hakemi belli oldu!

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile A Milli Futbol Takımımızın karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu.UEFA'dan yapılan açıklamaya göre mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakemyönetecek.Schnyder'in yardımcılıklarınıileyapacak. Mücadelede 4. hakem olarakgörev yapacak. Maçta VAR koltuğunda, AVAR'da daoturacak.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında'te Karadağ'a konuk olacak.