Karadağ-Türkiye maçına, Alman hakem!

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Karadağ ile oynayacağı maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karadağ-Türkiye maçına, Alman hakem!
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14 Kasım 2021 13:04
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. haftasında 16 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile yapacağı maçı, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Podgorica Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Siebert'in yardımcıları Jan Seidel ve Christian Gittelmann olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini Tobias Reichel yapacak. Maçta Sascha Stegemann VAR, Katrin Rafalski ise AVAR olarak görev alacak.


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