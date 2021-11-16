Karadağ'da 3. koronavirüs vakası!

Karadağ Futbol Federasyonu, Marusic ve Jovetic'in ardından Uros Djurdjevic'in koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Karadağ'da 3. koronavirüs vakası!
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16 Kasım 2021 16:40
A Milli Takımımız ile 22.45'te karşılaşacak olan Karadağ'da futbolcu Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

İşte Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"Futbolcu Uros Djurdjevic'in Türkiye maçı öncesi yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştır.

Aşı olmayan futbolcular için uygulanan düzenli prosedürün bir parçası olarak koronavirüs testine tabi tutuldu ve bu vesiyle vücudunda koronavirüs olduğu tespit edildi.

Forvet Djurdjevic, takımın geri kalanından derhal izole edildi ve daha ileri tedavisi siçin gerekeli tüm sağlık önlemleri uygulandı."

KORONAVİRÜS TESPİT EDİLEN 3. FUTBOLCU

Karadağ'da Djurdjevic'ten önce Marusic ve Stevan Jovetic'in de koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.


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