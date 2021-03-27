Karadağ, Cebelitarık'ı rahat geçti

Dünya Kupası Elemelerinde Karadağ evinde Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Karadağ, Cebelitarık'ı rahat geçti
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27 Mart 2021 19:01
Dünya Kupası Elemelerinde A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Karadağ evinde Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Pod Goricom Stadı'nda oynanan maçı Karadağ 4-1 kazandı.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Beqiraj, 43. dakikada Simic, 53. dakikada Tomasevic ve 80. dakikada Jovetic kaydetti. Cebelitarık'ın tek sayısını ise 30. dakikada penaltıdan Styche attı.

Bu sonuçla Letonya ve Cebelitarık ile oynadığı ilk 2 maçı kazanan Karadağ, puanını 6 yaparken, ilk maçında Norveç'e 3-0 yenilen Cebelitarık ise puansız kaldı.



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