Karacabey'de Erdoğan Yılmaz: "Türkiye'ye gücümüzü gösterdik"

Karacabey Belediye Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, kupa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karacabey'de Erdoğan Yılmaz: 'Türkiye'ye gücümüzü gösterdik'
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16 Aralık 2020 23:23
Karacabey Belediye Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri kupa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karacabey'de Erdoğan Yılmaz, maç sonu açıklamasında; "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, biz kendi ligimize dönüyoruz. Bütün Türkiye'ye takımımızın gücünü gösterdik. Fenerbahçe bizi her zaman yenebilir ama bugün direnmeye çalıştık." dedi.

Erdoğan Yılmaz sözlerini; "Oynarken farklı duygular var, teknik adam, rakip olarak da geldim. Taraftarımız sağolsun beni hep alkışladılar. Bugün de anlamlı bir jest yapıldı, umarım her kulüpte hizmet edenler alkışlanır." diyerek bitirdi.



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