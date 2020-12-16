Karacabey'de Erdoğan Yılmaz: 'Türkiye'ye gücümüzü gösterdik'

Karacabey Belediye Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri kupa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Karacabey'de Erdoğan Yılmaz, maç sonu açıklamasında; "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, biz kendi ligimize dönüyoruz. Bütün Türkiye'ye takımımızın gücünü gösterdik. Fenerbahçe bizi her zaman yenebilir ama bugün direnmeye çalıştık." dedi.
Erdoğan Yılmaz sözlerini; "Oynarken farklı duygular var, teknik adam, rakip olarak da geldim. Taraftarımız sağolsun beni hep alkışladılar. Bugün de anlamlı bir jest yapıldı, umarım her kulüpte hizmet edenler alkışlanır." diyerek bitirdi.
Karacabey'de Erdoğan Yılmaz, maç sonu açıklamasında; "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, biz kendi ligimize dönüyoruz. Bütün Türkiye'ye takımımızın gücünü gösterdik. Fenerbahçe bizi her zaman yenebilir ama bugün direnmeye çalıştık." dedi.
Erdoğan Yılmaz sözlerini; "Oynarken farklı duygular var, teknik adam, rakip olarak da geldim. Taraftarımız sağolsun beni hep alkışladılar. Bugün de anlamlı bir jest yapıldı, umarım her kulüpte hizmet edenler alkışlanır." diyerek bitirdi.