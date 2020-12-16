Karacabey'de Erdoğan Yılmaz: 'Türkiye'ye gücümüzü gösterdik'

Karacabey Belediye Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri kupa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.



Karacabey'de Erdoğan Yılmaz, maç sonu açıklamasında; "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum, biz kendi ligimize dönüyoruz. Bütün Türkiye'ye takımımızın gücünü gösterdik. Fenerbahçe bizi her zaman yenebilir ama bugün direnmeye çalıştık." dedi.



Erdoğan Yılmaz sözlerini; "Oynarken farklı duygular var, teknik adam, rakip olarak da geldim. Taraftarımız sağolsun beni hep alkışladılar. Bugün de anlamlı bir jest yapıldı, umarım her kulüpte hizmet edenler alkışlanır." diyerek bitirdi.



