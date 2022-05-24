Karacabey Belediyespor, penaltılarla finalde

TFF 2. Lig yarı final maçında normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta Karacabey Belediyespor, Tarsus İdman Yurdu'nun penaltılarda 4-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; AA
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Karacabey Belediyespor, penaltılarla finalde
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24 Mayıs 2022 23:08
TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 sona eren maçta Tarsus İdman Yurdu'na penaltı atışları sonucu 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, finale yükseldi.

İki takım, 0-0 tamamlanan ilk maçın rövanşında Tarsus İlçe Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Teco Karacabey Belediyespor, 19. dakikada Bekir Can Kara'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Tarsus İdman Yurdu, 24. dakikada Cengiz Ötkün ve 45. dakikada Artun Akçakın'ın golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Karacabey Belediyespor, 64. dakikada Uğur Mustafa Türk'ün penaltıdan attığı golle durumu 2-2'ye getirdi ve normal süre bu skorla tamamlandı.

Uzatma bölümlerinde de eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük kuran Teco Karacabey Belediyespor, adını finale yazdırdı.

Karacabey Belediyespor, finalde Bodrumspor ile Spor Toto 1. Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

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