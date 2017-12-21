Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, Süper Lig'in 17. haftasında 24 Aralık Pazar günü sahalarında oynayacakları Trabzonspor maçına ilişkin, "Sahaya çıkıp yüreğimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz." dedi.



Toraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon maçı için takımda çok büyük bir kenetlenme olduğunu söyledi.



Futbolcunun maçın devre arasında formasındaki teri sıkarak soyunma odasına girmesi ve ikinci devreye de yeni formayla çıkması gerektiğini anlatan Toraman, şunları kaydetti:



"Biz başarıyı böyle yakalayacağız. Başarıyı aç olan, futbolun içinde olan arkadaşlarımızla yakalayacağız, kafasında soru işareti olan futbolcularla yakalayamayacağız. Burası emek kenti. Bu kentte yaşayanlar futbolculara, futbolcular da bu kentte yaşayanlara saygı duyuyor. Her şeyin iyi olacağına inanıyorum. Yönetim ve kulüp çalışanları olarak her zaman futbolcuların arkasındayız. Futbolcuların 24 saat yanlarındayım. Futbolcularımız Trabzonspor maçına çıkacak ve Karabük ile spor kamuoyuna gerekeni söyleyecekler. Biz de Süper Lig'de oynuyoruz, BAL ya da 2. Lig'de oynamıyoruz."



Taraftara çağrıda bulunan Toraman, destek olunması halinde sahadan mutlu ayrılacaklarına inandıklarını, taraftarı tribünlere beklediklerini sözlerine ekledi.



