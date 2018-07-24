Karabükspor'da yapıalcak transfer sayısı açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Mehmet Aytekin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu ile yapılan ve 1-0 kaybedilen hazırlık maçında takımın iyi bir görüntü sergilediğini söyledi.Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Erzurum'da iyi bir kamp dönemi geçirdiğini, kısa süre içinde yeni transferlerin bütünleştiğini, bunu görmekten mutlu olduklarını ifade etti.Altınordu ile yaptıkları hazırlık maçında takımın umut verdiğini kaydeden Aytekin, "Rakibimiz ligin iyi ekiplerinden. Onlarla oynanan maçta bizim için skor önemli değildi. Önemli olan, yeni transferlerin uyum içinde iyi futbol oynayabilmesiydi. Bunu gördük. Takım iyi bir görüntü sergiledi, umut verdi. Ligde çok iyi işler yapacağız. Dört oyuncu daha transfer edebiliriz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tamamlandığında kamuoyuna açıklayacağız." diye konuştu.Mehmet Aytekin, Erzurum kampının 27 Temmuz'da sona ereceğini sözlerine ekledi.