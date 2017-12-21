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Karabükspor'da isyan! ''Amatör Lig'de oynamıyoruz...''

Ligde kötü günler geçiren Kardemir Karabükspor'un Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, Trabzonspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

Kaynak: DHA
Karabükspor'da isyan! ''Amatör Lig'de oynamıyoruz...''
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21 Aralık 2017 16:38
Kardemir Karabükspor Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, her şeyin iyi olacağına inandığını, Trabzonspor maçı için kenetlendiklerini belirterek, "Sahaya çıkıp yüreğimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz" dedi.

Karabükspor, pazar günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Toraman, Trabzonspor maçı için takımda çok büyük bir kenetlenme olduğunu söyledi. Futbolcunun maçın devre arasında formasındaki teri sıkarak soyunma odasına girmesi ve ikinci devreye de yeni formayla çıkması gerektiğini belirten Toraman, "Yani biz başarıyı böyle yakalayacağız. Aç olan, futbolun içinde olan arkadaşlarımızla yakalayacağız. Kafasında soru işareti olan futbolcularla yaşamayacağız. Burası emek kenti. Bu kentte yaşayanlar futbolculara, futbolcular da bu kentte yaşayanlara saygı duyuyor. Ben her şeyin iyi olacağına ben inanıyorum. Yönetim ve kulüp çalışanları olarak her zaman futbolcuların arkasındayız. Ben oyuncuların 24 saat yanlarındayım. Futbolcularımız Trabzonspor maçına çıkacak ve Karabük ile spor kamuoyuna gerekeni söyleyecekler. 'Trabzonspor' deniliyor. Bizde Süper Lig'de oynuyoruz, BAL ya da 2'nci Lig'de oynamıyoruz. Aynı eş değerde sahaya çıkıp yüreğimizi ortaya koyarak mücadele edeceğiz" dedi.

Taraftarlarına stadı doldurmaları çağrısında bulunan Toraman, "Tribüne baktığımız zaman Trabzonspor seyircisinin kendi mabedimizde fazla olmasını istemiyorum. Taraftarlarımızın tribünleri doldurup 90 dakika takımlarını desteklemelerini istiyorum. Böyle hareket edersek başarılı olacağımıza inanıyorum. Seyircilerimizi yanımızda istiyoruz" diye konuştu.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
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