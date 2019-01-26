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Karabükspor'da hedef 3 puan!

Karabükspor'da 28 Ocak Pazartesi günü oynanacak Hatayspor maçı öncesi yapılan antremanda teknik direktör Taner Öcal'ın doğum günü kutlandı.

Kaynak: DHA
Karabükspor'da hedef 3 puan!
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26 Ocak 2019 14:12
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, pazartesi günü sahasında oynayacakları Hatayspor'un ligin en formda ve özgüvenli takımı olduğunu belirterek, "Rakip ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bu hafta çok umutluyum. Maça kazanmak için çıkacağız. O isteğimiz ve o havamız var. Hedefimiz galibiyet" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de son sırada bulunan Kardemir Karabükspor pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Antrenman sırasında 57'nci yaşına giren teknik direktör Taner Öcal'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 'Mutlu yıllar Taner hocam' yazılı pastanın mumlarını üfleyen Öcal, "Sizler için dilek tutuyorum. Her yerde başarılı olmanızı istiyorum'' dedi. Futbolcular da Öcal'a galibiyet sözü verdi. Öcal, futbolculara sarılarak tebrikleri kabul etti.

Öcal, ligin en formda ve özgüvenli takımı olduğunu söylediği Hatayspor ile zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Rakip ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Bu hafta çok umutluyum. Maça kazanmak için çıkacağız. O isteğimiz ve havamız var. Hedefimiz galibiyet. Mücadeleci, tempolu iyi bir futbol olacak. İzleyenler iyi bir maç seyredecek. Maçta nasıl bir Karabükspor olacak hep birlikte seyredeceğiz'' dedi.

Kendilerine ligden düştü gözüyle bakıldığını ifade eden Öcal, "Sanki Karabük'ü gözden çıkarmışlar ki karşı takımların pozisyonuna göre bize maç veriyorlar. Ben ve ekibim olarak saha içerisinde bu takımın hakkını korumak için mücadele ediyoruz. Sadece bizim mücadele etmemizle maalesef olmuyor. Takımın sahipsiz kalmaması lazım. Ama her şeye rağmen sahaya çıkacağız, elimizden geleni yapacağız. Bazı şeyleri artık görelim ve bu çocuklara sahip çıkalım. Bizler oluruz veya olmayız ama bu çocukların geleceği var" açıklamasını yaptı.

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