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Karabükspor, Trabzonspor'dan Ramazan ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Karabükspor, Trabzonspor forması giyen Ramazan Övünç'ü kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA
Karabükspor, Trabzonspor'dan Ramazan ile anlaştı
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16 Temmuz 2018 16:47
Spor Toto 1'inci lig ekibi Kardemir Karabükspor, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2018 Sezonu'nda Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile kulüp başkanımız Mehmet Aytekin'in, genel sekreterimiz Murat Arslan'ın ve vekaleten Ramazan Övüç'ün avukatının katılımıyla gerçekleşen tören ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Ramazan Övüç, takımımızın Erzurum'da yapacağı 2. etap kamp çalışmalarına bu akşam katılacaktır" denildi.

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