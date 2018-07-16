Karabükspor, Trabzonspor'dan Ramazan ile anlaştı

Spor Toto 1'inci lig ekibi Kardemir Karabükspor, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2018 Sezonu'nda Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile kulüp başkanımız Mehmet Aytekin'in, genel sekreterimiz Murat Arslan'ın ve vekaleten Ramazan Övüç'ün avukatının katılımıyla gerçekleşen tören ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Ramazan Övüç, takımımızın Erzurum'da yapacağı 2. etap kamp çalışmalarına bu akşam katılacaktır" denildi.
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2017-2018 Sezonu'nda Trabzonspor forması giyen orta saha oyuncusu Ramazan Övüç ile kulüp başkanımız Mehmet Aytekin'in, genel sekreterimiz Murat Arslan'ın ve vekaleten Ramazan Övüç'ün avukatının katılımıyla gerçekleşen tören ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuz Ramazan Övüç, takımımızın Erzurum'da yapacağı 2. etap kamp çalışmalarına bu akşam katılacaktır" denildi.
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