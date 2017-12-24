Trabzonspor

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Trabzonspor

Trabzonspor

Trabzonspor



Trabzonspor

Trabzonspor ile Kardemir Karabükspor, Karabük'te yapacakları maçla lig tarihinde 19. kez karşı karşıya gelecek.

Ligde iki takım arasında oynanan 18 maçta bordo-mavililerin rakibi karşısında galibiyetlerde 10-4 üstünlüğü bulunuyor, 4 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.



Trabzonspor , söz konusu maçlarda rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde 19 gol gördü.



- Karabük'teki maçlar



Trabzonspor , Kardemir Karabükspor karşısında deplasmanda oynadığı son 9 maçta 2 galibiyet aldı. 4 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçı da kaybetti.



En son 2010-2011 sezonunun son haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 5 sezonda 3 kez yenildi, 2 defa berabere kalarak galip gelemedi.





, Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında deplasmandaile karşılaşacak.Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.ÇağlarOsmanGamanBarışIbanezİlhanSkulasonCeyhunSerdarPokoYatabareOnurPereiraDuricaMustafaMasOkayOnaziAbdülkadirYusufN'DoyeBurakSon 5 haftayı kayıpsız geçen, ligin ilk yarısını galibiyetle kapatarak zirve yarışında yara almak istemiyor.Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Bursaspor'u 1-0 yenerek art arda 5 maç kazanan bordo-mavililer, Kardemir Karabükspor'u da yenmesi halinde 2010-2011 sezonundaki 6 maçlık galibiyet serisi başarısını tekrarlayacak.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, 12. hafta sahasında Osmanlıspor'u 4-3, 13. haftada Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 2-1, 14. haftada Antalyaspor'u evinde 3-0, 15. haftada İstanbul'da Kasımpaşa'yı 3-0, geçen hafta da evinde Bursaspor'u 1-0 mağlup ederek art arda 5 maçtan galibiyetle ayrılan, Kardemir Karabükspor maçını da kazanırsa, 2010-2011 sezonuyla birlikte son 14 sezonun en iyi galibiyet serisini elde etmiş olacak. Bordo-mavililer, 2003-2004 sezonunda 22. haftadan başlayan 11 haftalık galibiyet serisi başarısı göstermişti.Geçen hafta gördükleri sarı kartlarla cezalı konumuna düşen Uğur Demirok ile Juraj Kucka, Kardemir Karabükspor maçında görev alamayacak.İki futbolcusundan yararlanamayacak teknik direktör Çalımbay'ın, savunmada Uğur Demirok'un yokluğunda sakatlıktan dönerek takımla çalışmalara katılan Jan Durica'ya, orta alanda ise Kucka'nın yerine Ogenyi Onazi'ye forma vermesi bekleniyor.'da maç öncesi 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında yer alıyor.Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero ve Burak Yılmaz, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ikinci yarının ilk haftasındaki Atiker Konyaspor maçında görev yapamayacak.