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Karabükspor taraftarından tepki

Kırmızı-mavili taraftarlar, takıma sahip çıkılmadığı iddiasıyla KARDEMİR'in önüne kadar yürüdü.

Kaynak: AA
Karabükspor taraftarından tepki
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30 Temmuz 2018 20:24
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un taraftarları, takıma sahip çıkılmadığı gerekçesiyle Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) önüne kadar yürüdü ve basın açıklaması yaptı.

Kent merkezinde toplanan Mavi Ateş taraftar grubu üyeleri, ellerinde meşaleler ve çeşitli dövizlerle slogan atarak KARDEMİR'in önüne kadar yürüdü. Fabrikaya biraz daha yaklaşmak isteyen gruba özel güvenlik görevlileri izin vermedi.

Burada açıklama yapan Mavi Ateş Taraftar Grubu Derneği Başkanı Emrah Akbulut, 50. yılını kutladıkları kulüplerinin hak etmediği bir duruma düşürüldüğünü öne sürdü.

KARDEMİR'in takımın olmazsa olmazı, ana sponsoru olduğunu belirten Akbulut, fabrika yönetiminden takıma sahip çıkılmasını istedi.

Belediye başkanını da takıma sahip çıkmamakla suçlayan Akbulut, Karabükspor'un Karabük'ün bir takımı olduğunu ifade etti.

Açıklamanın ardından grup dağıldı.

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