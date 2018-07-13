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Karabükspor Serdar Özbayraktar ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, tecrübeli futbolcu Serdar Özbayraktar ile anlaştı.

Kaynak: AA
Karabükspor Serdar Özbayraktar ile anlaştı
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13 Temmuz 2018 19:59
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Serdar Özbayraktar ile sözleşme imzaladı.

Kulübün Yenişehir'deki tesislerine gelen tecrübeli orta saha oyuncusu Serdar Özbayraktar, kendisini 1 yıllığına Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin, yaptığı açıklamada, geçen sezon Ümraniyespor forması giyen oyuncunun takıma büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Aytekin, "Serkan Kurtuluş, Ramazan Övüç ve iki yabacı oyuncuyla da görüşmeler yapıldı. 1. etap kamp çalışmalarımızı tesislerimizde tamamladık. Takım, Erzurum'da bir kampa daha girecek. Lige en iyi şekilde hazırlanmak için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

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