  •  
    "İstanbul'a Galatasaray'ı yenmek için geldik ve..."
  •  
    Talisca'dan Benfica için flaş Galatasaray uyarısı!
  •  
    ...Ve YASAKLI hakemler! Hangi takımlara yoklar?
  •  
    İşte Terim'in yeni sezon için istediği ilk transfer
  •  
    Beşiktaş'ın A ve B planı; Sürpriz gelişmeler var!

Karabükspor olağanüstü kongreye gidiyor

Spor Toto 1 Lig'in son sırasında yer alan Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı alındı.

Kaynak: DHA
Karabükspor olağanüstü kongreye gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2019 12:28
Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.

Spor Toto 1'inci Ligi'nde finansal açıdan zor günler yaşayan, ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Olağanüstü kongre 2 Mart'ta Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Başkan Mehmet Yüksel, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştükten sonra yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları toplantı sonrası olağanüstü kongre kararı aldıklarını söyledi. Yüksel, ayrıca kongrede aday olmayacağını, ancak gelişmelere göre kararını gözden geçirebileceğini belirtti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için