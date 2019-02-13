Karabükspor olağanüstü kongreye gidiyor

Kardemir Karabükspor Başkanı Mehmet Yüksel, olağanüstü kongre kararı aldıklarını açıkladı.Spor Toto 1'inci Ligi'nde finansal açıdan zor günler yaşayan, ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'da olağanüstü kongre kararı alındı. Olağanüstü kongre 2 Mart'ta Nafiz Kayalı Gençlik Merkezi'nde yapılacak. Başkan Mehmet Yüksel, Karabük Valisi Fuat Gürel ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ile görüştükten sonra yönetim kurulu üyeleriyle yaptıkları toplantı sonrası olağanüstü kongre kararı aldıklarını söyledi. Yüksel, ayrıca kongrede aday olmayacağını, ancak gelişmelere göre kararını gözden geçirebileceğini belirtti.