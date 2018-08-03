Karabükspor Francis Narh ve Taşkın İlter'i transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Doxa Katokopias'tan Francis Narh ve Denizlispor'dan Taşkın İlter ile transfer etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ağustos 2018 00:11
- 01:00 Kevin Mirallas'ın yeni adresi Serie A
- 00:20 Medipol Başakşehir'in rakibi belli oldu
- 00:11 Karabükspor Francis Narh ve Taşkın İlter'i transfer etti
- 00:06 Playstation Plus abonelerinin ağustos ayında ücretsiz edinebilecekleri oyunlar!
- 23:53 Jakup A Borg: ''Fenerbahçe-Beşiktaş maçını hatırlatırım''
- 23:51 Doom Eternal Gameplay videosu bu ay geliyor!
- 23:46 Asphalt 9: Legends'tan rekor! En kısa sürede zirve koltuğuna oturdu!
- 23:34 Her biri tek bir insan evladı tarafından yapılan 14 adet oyun!
- 23:18 Şenol Güneş: "Tüm oyuncular bilmeli ki..."
- 23:17 PUBG'ye Yeni Hasar Sistemi Geldi!
- 23:15 Cyle Larin: ''En iyisini yapacağımdan emindim''
- 23:08 Atalanta'dan gol şov! 8-0 ile tur geldi
- 22:05 Fenerbahçe'nin gözdesi, İngiltere'ye transfer oldu!
- 21:40 Carlos Carvalhal, Fenerbahçe'ye tur şifresini verdi
- 21:20 Çaykur Rizespor'a Çek stoper!
- 21:14 MIBR ünlü analisti kadrosuna kattı!
- 21:07 İşte Space Soldiers'ın muhtemel rakipleri!
- 20:50 Roma Başkanı hala Lionel Messi'yi istiyor!
- 20:26 Fenerbahçe'de 7 ayrılık resmen açıklandı!
- 20:23 kRYSTAL Kuzey Amerika yolcusu!
- 20:13 Galatasaray'ın yeni 7 numarası Garry Rodrigues
- 20:04 Tamer Tuna, yeni sezona iyi başlamak istiyor
- 19:54 Şenol Güneş'ten Alvaro Negredo kararı!
- 19:42 Ankaragücü'nde transfer yasağı kalktı
- 19:04 TFF'den Selahattin Aydoğdu'ya kınama
- 18:54 3 takım IEM Shanghai'a veda etti!
- 18:09 West Ham transferde 100 milyon euroyu geçiyor!
- 18:07 Luka Modric için Inter'e transfer cevabı!
- 17:59 Arturo Vidal, Barcelona'ya yakın!
- 17:50 Virtus.pro snatchie'yi renklerine bağladı!
- 17:42 The Walking Dead oyununun final sezonundan 15 dakikalık bir demo yayınlandı!
- 17:38 Eski Beşiktaşlı'dan bomba transfer!
- 17:24 605 TL değerindeki 15 Steam oyununu 15 TL'ye alabilme fırsatı!
- 17:09 "Beşiktaş teklif yaparsa, oluru vereceğiz"
- 17:04 Benfica'nın golcüsü, Brezilya yolunda!
- 17:00 Amerikada bir ebeveyn çocukları daha iyi fortniye oynayabilsin diye koç tuttu!
- 16:50 Nacer Chadli için süre doldu!
- 16:38 Mustafa Cengiz'den Mevlüt Uysal'a ziyaret
- 16:37 Büyükşehir'den Bandırmaspor'a 1 milyon 965 bin lira destek
- 16:36 Turizmcilerden Antalyaspor'a destek sözü
- 16:33 Beşiktaş'tan B36 Torshavn maçı öncesi dostluk yemeği
- 16:31 Divock Origi için Beşiktaş yorumu!
- 16:19 Cleveland Cavaliers, David Nwaba'yı kadrosuna kattı!
- 16:14 Konyaspor, Bundesliga'dan transfer yaptı!
- 16:13 "Fikret Orman ben varken Guti'yi getirdi!"
- 16:10 Joel Embiid: "Biliyorum, MVP adayıyım!"
- 16:02 Larry Bird, Nate McMillan ile 'Devam' dedi!
- 15:55 Rockets, gözünü JR Smith'e dikti!
- 15:54 Fatih Terim başlattı, Premier Lig'e yayıldı!
- 15:48 Bucks, Brandon Jennings'i serbest bıraktı!
- 15:40 Ahmed Musa, rekor bedelle Arabistan'da!..
- 15:39 Karşıyaka'ya destek yok!
- 15:39 Houston Rockets ve Dallas Mavericks arasında takas!
- 15:39 Olympiakos'tan Beşiktaş için transfer açıklaması!
- 15:36 Eskişehirspor'da Fuat Çapa transfer istedi!
- 15:33 Cezayir'de Belmadi dönemi
- 15:32 Trabzonspor, Burak ve Kamil Ahmet'ten yoksun çalıştı
- 15:30 Raket fırlatmaya 16 bin 500 dolar ceza
- 15:28 Ahmet Ağaoğlu: "Futbolu İstanbul'un üçlerinin oyunu zannediyorlar!"
- 15:25 Bayern Münih'ten Cristiano Ronaldo itirafı!
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- Fra
- Hol
- Takımlar O G B M A Y Av P
- 1. Akhisar Bld.Spor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2. Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3. Ankaragücü 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4. Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 5. Erzurum BB 0 0 0 0 0 0 0 0
- 6. Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0 0
- 7. Bursaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 8. Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0 0
- 9. Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0 0
- 10. Göztepe 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11. Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0 0
- 12. Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 13. Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 14. Çaykur Rizespor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 15. Sivasspor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 16. Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 17. Malatyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
- 18. Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0 0
- ÖZET İZLE Beşiktaş B36 Torshavn maçı özeti, BJK Torshavn özet
- BJK B36 Torshavn maçı özet izle şifresiz, Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçları izle
- Beşiktaş maçı özet izle, Beşiktaş B36 Torshavn özet link
- Smart Spor İzle, Beşiktaş B36 Torshavn ÖZET İZLE
- Beşiktaş B36 Torshavn maçı ÖZETİ şifresiz izle (Smart Spor İzle)
- Altınordu FB maçı ÖZET İZLE | Altınordu Fenerbahçe maçı özet ve goller izle
- Galatasaray Club Africain özet ve goller izle (Full özet)
- Club Africain Galatasaray maçı özet ve goller izle, GSTV özet izle
- GS Africain maçı ÖZET İZLE Club Africain Bedava ÖZET maç izle
- Club Africain Galatasaray maçı özet şifresiz izle (GSTV izle)
- GS maçı özet izle, Club Africain Galatasaray HD ÖZET İZLE
- Galatasaray maçı özet izle, Club Africain Galatasaray (GS) özet ve goller
- GSTV HD özet izle Club Africain Galatasaray ÖZET İZLE
- Club Africain GS maçı ÖZET İZLE | Club Africain GS maçı özet izle
- Kurban fiyatları ne kadar 2018? Kurban Bayramı ne zaman tarihi!
- Kurban kesim ücreti ne kadar 2018? Kurban kesim yerleri belli oldu mu?
- Kurban Bayramı tarihi hangi günler? Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
- Kurban Bayramı Ağustos ayının kaçında kutlanacak? Kurban Bayramı hangi gün?
- Kuban Bayramı tatili kaç gün, 9 mu? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak?
- Kurban Bayramı ne zaman 2018? Kurban Bayramı tarihi (Diyanet dini günler takvimi)
- GS TV nasıl izlenir şifresiz? GS TV frekans bilgileri, GS TV canlı izle
- Benfica Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz mi?
- Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? Benfica Fenerbahçe maçı tarihi
- Fenerbahçe Cagliari maçı biletleri satın al, Fenerbahçe Cagliari biletleri kaç para?
- Fenerbahçe Cagliari maçı ne zaman hangi gün saat kaçta? Fenerbahçe Cagliari hangi kanalda?
- Seda Akgül, TV 8 Gel Konuşalım programından neden ayrıldı? Seda Akgül, Kanal D'ye mi geçti?
- Berk Oktay kimdir, kaç yaşındadır? Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğraflarını eşi Merve Şarapçıoğlu paylaşmış
- AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Lise Sınav sonuçları (AÖL) sorgulama
- Meleklerin Aşkı 4.bölüm izle, Meleklerin Aşkı 5.bölüm fragmanı yayınladı mı? (Show TV)
- İstanbul hava durumu saatlik 28 Temmuz, Meteoroloji'nden İstanbul hava durumu açıklaması