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Karabükspor Francis Narh ve Taşkın İlter'i transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Doxa Katokopias'tan Francis Narh ve Denizlispor'dan Taşkın İlter ile transfer etti.

Kaynak: AA
Karabükspor Francis Narh ve Taşkın İlter'i transfer etti
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03 Ağustos 2018 00:11
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