  •  
    Süper Lig CAYIR CAYIR; SON DAKİKA transferi!
  •  
    İlk maçta lakap taktılar! "Talisca, çok büyük çok"
  •  
    Barcelona'dan alıyor!.. Anadolu'ya "FLAŞ" isim!
  •  
    Tottenham'dan F.Bahçe için zorunlu bir madde!
  •  
    Comolli'nin transferde
    1 numaralı favori ismi!..

Karabükspor Berke Sağkan'ı resmen açıkladı

Gelecek sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Karabükspor, Berke Sağkan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kaynak: AA
Karabükspor Berke Sağkan'ı resmen açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Temmuz 2018 17:41
Spor  Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Berke Sağkan ile 2 yılık resmi sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor alt yapısından yetişen geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giyen sol bek Berke Sağkan (20) ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için