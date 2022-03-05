Karabükspor, BAL'a düştü! Başkan helva dağıttı

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de de mücadele eden Kardemir Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Karabükspor'un başkanı Mehmet Yüksel ise Kırıkkale Büyük Anadoluspor mağlubiyetinin ardından helva dağıttı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karabükspor, BAL'a düştü! Başkan helva dağıttı
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05 Mart 2022 20:40
Bir dönem Türk futbolunda adından söz ettiren, Süper Lig'in eski temsilcisi Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig'de de varlık gösteremeyerek Bölgesel Amatör Lig'e düştü.

Kardemir Karabükspor, bu sezon TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynadığı 25 maçın 24'ünü kaybetti, birinden ise beraberlikle ayrıldı.

Toplamda 7 kez rakip fileleri havalandıran Karabük temsilcisi, kalesinde 84 gol gördü.

Sadece bir puanı bulunan ve ligin dibine demir atan, bugün oynadığı Kırıkkale Büyük Anadoluspor maçını 5-0 kaybeden Karabük ekibinin, bitime 9 hafta kala 1983-1984 sezonunda yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, maç sonunda helva dağıttı. 

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