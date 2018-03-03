Karabükspor 0-7 Galatasaray MAÇI ÖZETİ (beİN Sports)

'in 24. haftasında, deplasmandaile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım fırtına gibi başladığı ve ilk yarıda 6 gol attığı maçta Karabükspor'u 7-0 mağlup etti.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada, 18. dakikada, 26. dakikada, 33. dakikada, 16. dakikada kendi kalesine, 40. dakikada, 64. dakikadakaydetti.Bu galibiyetin ardından Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de puanını 50'ye çıkarırken haftayı lider kapatmayı başardı. Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Karabükspor ise gelecek hafta deplasmanda Kayserispor'u konuk edecek.Yoğun yağmur altında oynanan maça Galatasaray fırtına gibi başladı. Henüz 5. dakikada sol kanatta Garry Rodrigues topla buluştu. Rodrigues topu sağına çektikten sonra ceza sahasına ortasını gönderdi. Arka direkte Feghouli kafasıyla topu altıpasa indirdi. Bafetimbi Gomis, altıpas üzerinde yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Galatasaray bu golle rakibi karşısında 1-0 öne geçti.Galatasaray baskısı devam ederken, 9. dakikada kazanılan korner öncesinde hakem sarı-kırmızılı takımdan Maicon ve Ryan Donk'a, Karabükspor'dan da Özgür Yılmaz'a ceza sahasındaki itiş kakış nedeniyle sarı kart gösterdi.Sarı-kırmızılı takım 16. dakikada yine sol kanattan hücuma çıktı. Garry Rodrigues'in ceza sahasına ortasında Karabükspor forması giyen Özgür yaptığı ters kafa vuruşunda topu kendi ağlarına gönderdi. Galatasaray bu golle skoru 2-0'a getirdi.Bu golden sadece 2 dakika sonda sarı-kırmızılı takımda sol kanattan Nagatomo topla buluştu. Nagatomo'nun ceza sahasına ortasında top altıpas önündeki Gomis'e geldi. Fransız yıldız şık bir hareketli rakibinden kurtuldu ve yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasatray 18. dakikada bu golle skoru 3-0'a getirmeyi başardı.Skor üstünlüğü Galatasaray'a geçtikten sonra Kardemir Karabükspor de oyundan düştü. Gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına sarkan Feghouli, gönderilen topu kontrol etmeyi başardıç Cezayirli oyuncu altıpas önündeki Gomis'e pasını çıkardı. 25. dakikada Gomis topu ağlara göndererek farkı 4'e çıkardı. Gomis attığı bu golle adını Galatasaray tarihine de yazdırmayı başardı. Gomis, bir sezonda ligde Galatasaray formasıyla en çok gol atan yabancı futbolcu ünvanını ele geçirdi. Daha önce bu ünvan 22 golle Jardel'e aitti.Oyunun kontrolünü tamamen elinde bulunduran Galatasaray, orta sahayı hızlı geçti. Feghouli, Selçuk'un pasında çok şık bir hareketle topu Gomis'e aktardı. Gomis, ceza sahasına girdikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunu yaptı ve top 33. dakikada ağlara gitti. Galatasaray, bu golle Karabükspor karşısında skoru 5-0'a getirdi.Galatasaray'da 40. dakikada bu kez Garry Rodrigues sahneye çıktı. Sağ kanatta topla buluşan Mariano topu ceaz sahasına havalandırdı. Garry Rodrigues müsait pozisyonda yaptığı etkili kafa vuruşunda topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle skoru 6-0'a getiirdi.İlk yarıda başka gol olmadı ve Galatasaray, ilk 45 dakikayı Karabükspor karşısında 6-0 önde kapattı.Fatih Terim, ikinc yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Sarı-kırmızılı takımda Ryan Donk yerine uzun süreli sakatlığını atlatan Fernando oyuna dahil oldu.İkinci yarıya da Galatasaray hızlı başladı. Serbest vuruşta ceza sahasına havalandırılan topu Feghouli yaptığı kafa vuruşunda ağları buldu. Ancak yan hakem pozisyonda ofsayt bayrağını kazandı ve gol geçerli sayılmadı.Fatih Terim, 61. dakikada 2. oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Galatasaray'da Selçuk İnan yerine oyuna Sinan Gümüş dahil oldu.Mücadelenin 64. dakikasında gelişen Galatasaray atağında sağ kanatta Mariano topla buluştu. Mariano yerden gönderdiği topu Sinan Gümüş ile buluşturdu. Sinan ceza sahası içinde hafif sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle Karabükspor karşısında skoru 7-0'a getirdi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oyuncu değişiklik hakkını da 73. dakikada kullandı. Bu dakikada sarı-kırmızılı takımda Garry Rodrigues'in yerine Yasin Öztekin oyuna dahil oldu.Mücadelenin kalan kısmında başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Galatasaray, baştan sona üstün oynadığı maçta Karabükspor'u 7-0 mağlup etmeyi başardı.5. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Feghouli, bekletmeden kafayla meşin yuvarlağı Gomis'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.13. dakikada topla ceza alanına giren Leandrinho bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.17. dakikada sol kanatta topla buluşan Nagatomo, topu arka direkte bulunan Gomis'e gönderdi. Bu oyuncuya gelmeden topu uzaklaştırmak isteyen Özgür Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 0-2.18. dakikada Nagatomo'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde Gomis, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek, farkı 3'e çıkardı: 0-3.26. dakikada Gomis 3. golünü attı. Galasataray'ın orta alandan gelişen atağında Belhanda, topu Feghouli ile buluşturdu. Bu oyuncu topu takım arkadaşı Gomis'e verdi. Gomis, kendisinin 3. takımının ise 4. golünü attı: 0-4.33. dakikada orta alandan kapılan topu kontrol eden Feghouli, ara pasıyla meşin yuvarlağı Gomis'e ulaştırdı. Hızla ceza alanına yönelen Gomis, kaleci Çağlar Şahin Akbaba ile karşı karşıya kaldı. Gomis, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 0-5.40. dakikada Galatasaray farkı 6'ya çıkarttı. Mariano'nun sağ kanattan yaptığı ortada, arka direkte Rodrigues, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-6.Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 6-0 üstünlüğüyle sona erdi.