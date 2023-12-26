Karabük'ten depremzedeler için büyük jest

Karabük'te taraftarlar depremzede çocuklar için parkeye oyuncak attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Karabük'ten depremzedeler için büyük jest
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Aralık 2023 21:11
Karabük'te düzenlenen basketbol mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, başlatılan kampanya kapsamında depremzede çocuklar için parkeye oyuncak attı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı.

Karşılaşma öncesinde yapılan duyuruda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından deprem bölgesindeki çocuklara yönelik başlatılan kampanya ile ilgili taraftarlara bilgi verildi.

Maç öncesinde gerçekleştirilen seremoninin ardından taraftarlar düzenlenen kampanyaya destek olmak amacıyla evlerinden getirdikleri atkı, bere, eldiven ve oyuncakları sahaya attı.

Görevliler tarafından toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery