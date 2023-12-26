Karabük'ten depremzedeler için büyük jest

Karabük'te düzenlenen basketbol mücadelesini izlemeye gelen taraftarlar, başlatılan kampanya kapsamında depremzede çocuklar için parkeye oyuncak attı.



Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü, evinde Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nü ağırladı.



Karşılaşma öncesinde yapılan duyuruda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından deprem bölgesindeki çocuklara yönelik başlatılan kampanya ile ilgili taraftarlara bilgi verildi.



Maç öncesinde gerçekleştirilen seremoninin ardından taraftarlar düzenlenen kampanyaya destek olmak amacıyla evlerinden getirdikleri atkı, bere, eldiven ve oyuncakları sahaya attı.



Görevliler tarafından toplanan oyuncaklar deprem bölgesindeki çocuklara gönderilecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU