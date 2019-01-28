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Karabük 8 kişi kaldı, Hatay rahat geçti

Spor Toto 1. Lig'in 1ig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Karabükspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Karabük 8 kişi kaldı, Hatay rahat geçti
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28 Ocak 2019 21:13
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Hatayspor, deplasmanda Karabükspor'u Caner ve Korkishko'nun golleriyle 2-0 mağlup etti. Öte yandan Karabükspor, karşılaşmayı 8 kişi tamamladı.

Karşılaşmanın henüz 15. dakikadasında Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ, takımı adına golü buldu ve bu golle Hatayspor 1-0 öne geçti.

Kardemir Karabükspor'da Cihan Aydın, önce 24, sonrasında 49. dakikada gördüğü sarı kartlarla oyun dışı kaldı ve Karabükspor bu dakikadan itibaren 10 kişi devam etti.

74 ve 79. dakikada Karabükspor, gördüğü sarı kartlar sonrasında kırmızı kart ile cezalandırıldı ve takımını 9 kişi bıraktı.

76. dakikada Hatayspor'da Sadio Diallo, penaltı atışını değerlendiremedi.

84. dakikada Hatayspor'da Dmytro Korkisho, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti ve bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

85. dakikada Kardemiz Karabükspor'da Ahmet Karadayı gördüğü kırmızı kart ile takımını 8 kişi bıraktı.

Bu skorla Hatayspor, 19. haftanın sonunda 35 puanla 3. sırada kalmaya devam ederken, Karabükspor -1 puanla ligin son sırasında kaldı ve en yakın rakibi olan Elazığspor'un 17 puan gerisine düştü.

Hatayspor, gelecek hafta evinde Denizlispor'u evinde ağırlayacak. Kardemir Karabükspor ise deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak.

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