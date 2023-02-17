Karabağ tek golle avantajlı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, KAA Gent ekibini sahasında 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karabağ tek golle avantajlı!
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16 Şubat 2023 23:59
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Azerbaycan ekibi Karabağ, KAA Gent ekibiyle karşı karşıya geldi.

Azerbaycan'da oynanan maçı Karabağ 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 78. dakikada Leandro Andrade kaydetti.

Maç öncesi ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu.

Karabağ'da Şeydayev, 51. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla birlikte Karabağ, ikinci maç öncesi avantaj sağladı. Mücadelenin rövanşı 23 Şubat'ta Belçika'da oynanacak.

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