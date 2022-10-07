Karabağ'dan Olympiakos'a şok!

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 3. hafta maçında Karabağ, deplasmanda Olympiakos ile karşılaştı.



Stadio Georgios Karaiskaki'de oynanan maçı Karabağ 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Kwabena, 82. dakikada Vesovic ve 86. dakikada Şeydayev kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Karabağ, gruptaki ikinci galibiyeti aldı ve 2. sıraya yerleşti. Olympiakos ise 0 puanla son sırada kaldı.



Grubun bir sonraki maçında Olympiakos, 13 Ekim Perşembe günü Karabağ deplasmanına gidecek.





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