Karabağ, bitime 3 hafta kala şampiyon

Azerbaycan Premier Ligi'nde, Ağdam bölgesinin takımı Karabağ, bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.
Karabağ, ligin 25. haftasında Sabah takımını konuk etti. Azersun Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla Karabağ, ikinci sıradaki Neftçi ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Karabağ, ligin 25. haftasında Sabah takımını konuk etti. Azersun Arena'da oynanan maç 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla Karabağ, ikinci sıradaki Neftçi ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkararak, ligin bitimine üç hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
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