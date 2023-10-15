Kara Cuma (Black Friday) ne zaman? (2023 Türkiye)

Kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte odaklar Black Friday'ın 2023 tarihine çevrildi. Her yıl kasım ayında düzenli olarak gerçekleştirilen Black Friday'da pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İndirim günlerini kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarih bilgisini merak ediyor. Peki, 2023'te Black Friday ne zaman başlayacak?Black Friday olarak bilinen indirim günleri her sene Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denk geliyor.Buna göre; Bu yıl Black Friday indirimleri, 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor. Bu tarihin yer aldığı hafta ve sonrasında indirim kampanyaları olacak.Black friday indirimleri genellikle 24 saat sürmektedir. Ancak yaşanan yoğunluklar ve artan talep nedeniyle birçok mağaza da kampanya süresi uzuyor ve indirimler 3-4 gün boyunca devam edebiliyor.Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir.Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz.Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.Her şeyden önce bu gibi günler dünyanın tüm ülkelerinde farklı günlerde farklı isimlerde ekonomiyi ve sektörleri canlandırmak için farklı amaçlarla yapılıyor.Ancak Black Friday (BF) küresel çapta uygulanan nadir örneklerden.BF aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Şükran günü olan Kasım'ın dördüncü perşembesini takip eden cuma gününü ifade ediyor ve 1952'den bu yana Noel alışveriş sezonunun ilk günü kabul edilerek indirimler başlıyor.Resmi bir tatil olmayan bugüne 'Kara' denmesinin nedeni ise 1960'larda başlıyor.Dükkanların o gün daha hava aydınlanmadan çok erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar bugüne 'Kara Cuma' denmesine sebep oluyor.Bu tabirin ilk kez Philadelphia kentinde kullanıldığı tahmin ediliyor.1980'lere kadar ABD'de belli bölgelerde uygulanan bu indirimler daha sonra 90'lar ve 2000'lerde giderek tüm ülkeye yayıldı.Alış veriş merkezleri ve dükkanların açılış saatleri iyice erkene alındı ve nihayet 2011 yılında perşembeyi cumaya bağlayan gece 24'te dükkanlar açılmaya başlandı.İnternet alış veriş sitelerinin de devreye girmesiyle ABD'de gerçekleşen bu indirim günü uluslararası çapta bir indirim gününe dönüştü ve tüm dünyada benimsendi.ABD'de indirimin başlama ve dükkanların açılış saatleri erkene alındıkça indirim için bekleyenlerin mağazalar önünde oluşturduğu kuyrukların zamanı ve şekli de değişti.Bir önceki günden çadır kurup kamp yapmaya başlayan müşteriler kimi zaman perşembe akşamını ve geceyi sokakta geçirmeyi tercih etti.Bu da izdihamın yanı sıra, ısınmak için propan gazı ve jeneratör kullanımı, oluşan kalabalığın acil çıkış kapılarını ve merdivenlerini tıkamasının yanı sıra hırsızlık ve gasp gibi suç oranlarında artışa neden oldu.2006'dan bu yana sadece ABD'de BF'ye bağlı olarak 10 ölüm ve 111 yaralanma vakası rapor edildi.Türkiye'de sadece internetten milyonlarca lira kartlı ödeme gerçekleşiyor bu özel günde.E ticaret devi Amazon, 'Beklenen Cuma' adıyla indirim sezonunu başlattı. Sanal sitelerde yüzde 80, alış veriş merkezlerinde ise yüzde 60'a varan indirimlerin olması bekleniyor.Kasım ayının son cuma günü gerçekleştirilen Black Friday bu yıl 25 Kasım 2022 Cuma gününe denk geldi.