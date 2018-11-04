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Kara bulutlar Altay'ın peşini bırakmıyor

Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-0 yenilen Altay, son 6 haftada 5'inci mağlubiyetini alırken, bu durum taraftarın tepkisini çekti.

Kaynak: DHA
Kara bulutlar Altay'ın peşini bırakmıyor
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04 Kasım 2018 14:59
Spor Toto 1'inci Lig'de deplasmanda Gazişehir Gaziantep'e 3-0 yenilen Altay, son 6 haftada 5'inci mağlubiyetini aldı.

Siyah-beyazlı takım bu periyotta sadece son sıradaki Kardemir Karabükspor'u mağlup ederken, 5 maçta 15 puan kaybederek ilk 6 yarışından koptu. Teknik direktör Alper Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından dümene geçen Özden Töraydın da ilk sınavında kötü gidişe engel olamadı.

İzmir ekibinde yediği hatalı goller nedeniyle kaleci Emre eleştiri oklarına hedef olurken, takımın genel görüntüsü de taraftarların tepkisini çekti.

Altay son 2 haftada kalesinde 6 gol görüp, sadece 1 gol atabildi. Öte yandan 44'üncü dakikada arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ön libero Ferhat'ın durumu yapılacak kontrolün ardından netleşecek.

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