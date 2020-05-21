Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela oyuncu kadrosu

Kara Bela, televizyon ekranlarına seyircileri güldürmek için geliyor. Komedi filmlerinin müdavimleri ise Kara Bela filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Kara Bela 2015 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Burak Aksak'ın yönetmenliğini yaptığı filmin konusu; Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla değişir. Kudret, vefat etmiş annesini bir gün rüyasında görür. Çok sevdiği ve bir türlü kullanmaya kıyamadığı arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyuncada başına gelmeyen kalmaz. KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirildi. KARA BELA KONUSU
Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir. KARA BELA OYUNCULARI KADROSU
Cengiz Bozkurt – Kudret
Seda Bakan – Burcu
Erkan Kolçak Köstendil – Güven
Cihan Ercan – Efkan
Berat Yenilmez – Zabita Amiri
Tarik Ünlüoglu – Atilgan
Istar Gökseven Komiser
Erdal Tosun – Damat baba
Hakan Salinmis – Palyaço
Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist