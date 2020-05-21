Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela oyuncu kadrosu

Kara Bela, televizyon ekranlarına seyircileri güldürmek için geliyor. Komedi filmlerinin müdavimleri ise Kara Bela filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Kara Bela 2015 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Burak Aksak'ın yönetmenliğini yaptığı filmin konusu; Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla değişir. Kudret, vefat etmiş annesini bir gün rüyasında görür. Çok sevdiği ve bir türlü kullanmaya kıyamadığı arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyuncada başına gelmeyen kalmaz.Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirildi.Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.Cengiz Bozkurt – KudretSeda Bakan – BurcuErkan Kolçak Köstendil – GüvenCihan Ercan – EfkanBerat Yenilmez – Zabita AmiriTarik Ünlüoglu – AtilganIstar Gökseven KomiserErdal Tosun – Damat babaHakan Salinmis – PalyaçoSadi Celil Cengiz – Resepsiyonist