Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela oyuncu kadrosu

Kara Bela filminin konusu nedir? Kara Bela filmi nerede çekilmiştir? Kara Bela konusu ne ve oyuncuları kimler? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız haberde bulabilirsiniz.

21 Mayıs 2020 16:27
Kara Bela filmi nerede çekildi? Kara Bela oyuncu kadrosu
Kara Bela, televizyon ekranlarına seyircileri güldürmek için geliyor. Komedi filmlerinin müdavimleri ise Kara Bela filmi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek istiyor. Kara Bela 2015 yapımı, komedi türündeki Türk filmidir. Burak Aksak'ın yönetmenliğini yaptığı filmin konusu; Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla değişir. Kudret, vefat etmiş annesini bir gün rüyasında görür. Çok sevdiği ve bir türlü kullanmaya kıyamadığı arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyuncada başına gelmeyen kalmaz.
KARA BELA NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Adana, Gaziantep ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

KARA BELA KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret'in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep'e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA OYUNCULARI KADROSU

Cengiz Bozkurt – Kudret

Seda Bakan – Burcu

Erkan Kolçak Köstendil – Güven

Cihan Ercan – Efkan

Berat Yenilmez – Zabita Amiri

Tarik Ünlüoglu – Atilgan

Istar Gökseven Komiser

Erdal Tosun – Damat baba

Hakan Salinmis – Palyaço

Sadi Celil Cengiz – Resepsiyonist

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