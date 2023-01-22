Kar yağmayınca kayak takımı çareyi asfaltta buldu!

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kayak takımı sporcuları, yeteri kadar kar yağmaması nedeniyle asfaltta tekerlekli kayakla antrenman yapıyor.



Sporcular, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gelecek ay yapılacak bölge elemelerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde görevli kayak antrenörü Süleyman Yıldırım gözetiminde hazırlanıyor.



Kentte kar yağmaması nedeniyle asfaltta antrenman yapan sporcular, şampiyonadan dereceyle dönmeyi hedefliyor.



Yıldırım, gazetecilere, bu yılın yağışsız geçmesinin çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyledi.



Antrenmanları tekerlekli kayakla asfaltta yapmak zorunda kaldıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:



"Soğuk havaya rağmen antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı geçen yıl bu zamanlarda kar üzerinde yapıyorduk. Bu yıl yeteri kadar kar yağmadı. Şu an asfaltta tekerlekli kayakla antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Şubatta Hakkari'de yapılacak bölge elemelerine hazırlanıyoruz. Elemeleri geçersek Erzurum'da düzenlenecek birinci etap yarışlarına katılacağız. Karda yapılan antrenmanlarda daha iyi sonuç alınıyor."



Kayakçılardan Bayram Güner ise asfaltta yürüttükleri çalışmalarla bölge elemelerine hazırlandıklarını belirterek, "Geçen yıl bu vakitlerde kar üstünde yarışlara hazırlanıyorduk. Karda antrenman yapmak daha verimli oluyor. Yine de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.





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