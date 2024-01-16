Haber Tarihi: 16 Ocak 2024 11:43 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 11:43

Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?

Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı? Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Günlerdir beklenen kar yağışı başlıyor. İstanbul kara teslim olacak. Sadece yüksek kesimler değil şehir merkezine de yoğun kar yağacak. Yapılan uyarıların ardından kar yağışı Beylikdüzü ilçesinde başladı. Kar yağışı Anadolu Yakası'nda da etkili olmaya başladı.. AKOM, İstanbul Valiliği ve Meteoroloji'den art arda son dakika uyarıları geliyor. Lapa lapa kar yağışı saatler içerisinde etkisini gösterecek. İşte son dakika kar haberleri...

Kar yağacak mı, ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?
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Kar ne zaman yağacak? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir'e kar yağacak mı?  Meteoroloji Genel Müdürlüğü, radar görüntüleri ile son raporunu kamuoyuyla paylaştı. Günlerdir kar yağışı için 9 Ocak tarihi işaret edilirken uzmanlar, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası ve kar yağışının Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağını ancak yağışın İstanbul'u bugünlük teğet geçeceğini belirtti. İşte 16 Ocak 2024 hava durumu, İstanbul'da kar yağacağı tarih ve İstanbul 5 günlük hava durumu...

KAR YAĞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sıcaklıkların bugünden itibaren artarak bu hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredeceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kent genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlayan gün boyunca sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

Yapılan tahminlere göre, bu hafta İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor.

GİZLİ BUZLANMAYA DİKKAT

Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

09 Ocak Salı: Yağmurlu 7°C

10 Ocak Çarşamba: Yağmurlu 7°C

11 Ocak Perşembe: Çok Bulutlu 6°C

12 Ocak Cuma: Karla Karışık Yağmurlu 6°C

13 Ocak Cumartesi: Karla Karışık Yağmurlu 3°C


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