Kar yağacak mı? İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı ne zaman?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un uyarıları ardından kar yağışı ile ilgili araştırmalar başladı. Soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili oluyor. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak?



İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



AKOM'un son meteorolojik değerlendirmesine göre, İstanbul genelinde aralıklarla devam eden yağışlar, bugün 15:00'te kuzey ve yüksek bölgelerde kara dönüşecek.



Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden (20.00) itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.



Olumsuz hava koşullarının pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.



10 santimetreye kadar kar

Yağışlı havanın 29 Ocak pazartesi (05.00) sabah saatlerinde etkisini artırması beklenirken, fırtına şeklinde (30-60 km/s) esen rüzgarla birlikte yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışların bazı bölgelerde 3 ila 10 cm kar örtüsü oluşturabileceği öngörülüyor.



AKOM, pazartesi yaşanması beklenen kar yağışı ve fırtına nedeniyle şehirde kara ve deniz ulaşımında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İstanbullulara tedbirli olunması yönünde uyarı yaptı.



Yağışların salı öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenirken sıcaklıkların 1 Şubat perşembe itibariyle mevsim normallerine yükselmesi bekleniyor.

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