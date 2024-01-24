Haber Tarihi: 24 Ocak 2024 09:57 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 09:57

Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Tahminlerin yayınlanmasının ardından "İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusu da cevabını buldu. İşte Meteoroloji tahminlerine göre merak edilen "İstanbul'a kar yağacak mı?" ve "İstanbul'a ne zaman kar yağacak?" sorularının cevabı...

Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 2024
Abone Ol
'İstanbul'a kar ne zaman yağacak?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Buna göre İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak edildi. Peki, İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. 25 Ocak Perşembe, 26 Ocak Cuma ve 27 Ocak Cumartesi il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Ankara'da cuma günü hafif kar yağışı beklediklerini dile getiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarın sıfırın altında 3 ila 5, perşembe ve cuma ise sıfırın altında 2 ila 4 derece arasında değişeceğini kaydetti.

İstanbul'da yarın yağış beklenmediğini ifade eden Şahbaz, "Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişiyor. Perşembe günü Avrupa yakası çok bulutlu ancak Anadolu yakasında yağmur göreceğiz, sıcaklık 3 ile 9 derece arasında değişecek. Cuma günü İstanbul genelinde yağmur şeklinde yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık da 3 ila 8 derece arasında değişecek." bilgisini verdi.

İzmir için 3 gün yağış beklemediklerini dile getiren Şahbaz, "Çarşamba-perşembe günleri hava parçalı az bulutlu olacak. Cuma günü bulutluluk biraz daha artıyor ancak yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar da çarşamba 5 ila 12 derece, perşembe 4 ila 13 derece, cuma 6 ila 13 derece arasında değişecek." dedi.

Şahbaz, olumsuz hava koşullarına ilişkin vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

"Önümüzdeki iki gün özellikle yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadiselerine vatandaşlarımızın dikkatli olmasını tavsiye ederiz. Yollarda görüş mesafesinin daralmasından ya da sisin meydana getireceği buzlanma ve yolda kaygan zemin oluşturmasından meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli ve tedbirli olmakta fayda var. Ayrıca sisin etkisiyle hava kalitesindeki azalma dolayısıyla solunum yolu hastalıkları olan vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz."
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Michy Batshuayi: 'Bazı maçlar zor oluyor' Fenerbahçe Michy Batshuayi: "Bazı maçlar zor oluyor"
Mali ve Güney Afrika el ele gruptan çıktı Dünya Futbolu Mali ve Güney Afrika el ele gruptan çıktı
Başakşehir, uzun süre itiraz etti! RAMS Başakşehir Başakşehir, uzun süre itiraz etti!
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yükseliyor Futbol Antalyaspor, Sergen Yalçın ile yükseliyor
Fenerbahçe, 90+4'de hayata tutundu! Fenerbahçe Fenerbahçe, 90+4'de hayata tutundu!
Fahrudin Ömerovic: '1 puan bizim için kötü değil' Konyaspor Fahrudin Ömerovic: "1 puan bizim için kötü değil"
Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart! Fenerbahçe Başakşehir-Fenerbahçe maçında kırmızı kart!
Şota Arveladze: 'Rakip kaleci çok iyiydi' Fatih Karagümrük Şota Arveladze: "Rakip kaleci çok iyiydi"
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı için açıklama! Fenerbahçe Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe maçı için açıklama!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Angelino, Roma yolcusu!
2
Başakşehir - Fenerbahçe: 11'ler
3
Arda Güler: "Real Madrid'den ayrılmayacağım"
4
Galatasaray'dan 8 milyon euro'luk talep!
5
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı!
6
Beşiktaş'tan Domingos Duarte transferinde sona yaklaştı!
7
Altay Bayındır, MANU'da ilk maçına çıkıyor

SON HABERLER

yukarı ok